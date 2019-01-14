Вышка, мемориал, смотровые площадки: Как сегодня выглядит гора Карачун на Донетчине (Фото) . Новости

Гора Карачун, которая расположена вблизи городов Славянск и Краматорск (Донецкая обл.) привлекает заснеженными склонами. С горы высотой 167,6 метра над уровнем моря, открываются виды на зимний Славянск.

Как отмечает корреспондент «Донецких новостей», до событий 2014 года территорию на горе местные жители и туристы облюбовали для отдыха. Здесь находится меловой карьер, а вокруг него выработка – меловые терриконы. Рядом протекает речка Сухой Торец. Со смотровых площадок открывается панорама на город. На одной – установлен деревянный крест. Вторая – очень популярное место, которое называют «Поляна любви». Сюда приезжают влюбленные, чтобы устроить романтические встречи, а многие молодожены – фотосессии. В зимнее время здесь туристический клуб Донбасской государственной машиностроительной академии открывал лыжный сезон. Склоны горы превращались в лыжную трассу.

В 70-х годах прошлого века на горе была установлена одна из самых высоких в области телевизионных вышек – 222 метра.

В начале июля 2014 года телевышка была разрушена в ходе боевых действий за освобождение Славянска и Краматорска. В результате обстрела сооружение рухнуло.

Новую вышку высотой 180 м официально открыли 5 декабря 2016 года. Стоимость восстановительных работ – около 10 млн грн.

От разрушенной упавшей телебашни сейчас остались только груды металла, которые хранятся на прилегающей территории.

В память о погибших во время АТО украинских бойцах на горе Карачун силами волонтеров со всей Украины и военнослужащих создан мемориальный комплекс. Возле часовни Покровы Пресвятой Богородицы установлены Мемориал и медаль «За освобождение Славянска», памятные знаки Героям Небесной Сотни и добровольцам, которые в 2014 году защищали территориальную целостность Украины.

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