Проверки ВПЛ: Минфин предложил изменить законодательство . Новости

В Украине сейчас готовятся изменить законодательство о проверках переселенцев. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Верховный суд ликвидировал такую норму как верификация, когда комиссии постоянно проверяли наличие переселенца на месте регистрации. Если человек во время проверки не находился на месте своей регистрации, ему приостанавливали социальные выплаты», – напомнил он.

«А сейчас Минфин предложил новую редакцию этого законопроекта. Она сейчас находится во всех органах центральной исполнительной власти на согласованиях. К ней есть некоторые замечания, а потом эта редакция поступит в Верховную Раду», – сказал Тука.

О каком законопроекте идет речь, и какие изменения готовят переселенцам чиновники, замминистра МинВОТ не уточнил.

Напомним, 3 мая 2018 года ВСУ завершил рассмотрение образцового дела по обжалованию прекращения выплаты пенсии и ее возобновления пенсионерке-переселенцу и принял решение, которым удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал восстановить выплату пенсии пенсионерке с апреля 2017 года. Женщине первоначально отказали в выплатах в связи с тем, что она не прошла проверку по месту регистрации в качестве переселенца. Пенсионный фонд Украины обжаловал это решение Верховного суда в образцовом деле, из-за этого сотни судебных исков пенсионеров-переселенцев о восстановлении пенсионных выплат на сегодняшний день «заморожены». Только среди клиентов БФ «Право на защиту» несколько десятков переселенцев пожилого возраста умерли, не дождавшись решения судов о восстановлении выплат пенсий.

4 сентября 2018 года Большая палата ВСУ встала на сторону гражданки и своим решением отклонила апелляцию Пенсионного фонда в образцовом деле об отмене пенсии. Это решение суда вступило в законную силу, не подлежит обжалованию и является обязательным для учета судами других инстанций.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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