Правоохранителям Бахмута сдался экс-участник НВФ. Новости

Правоохранителям Бахмута (Донецкая обл.) сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«По словам ранее судимого мужчины, его незаконная деятельность началась в апреле 2014 года. Он дежурил на посту в Бахмутском районе, за что получал "продовольственные пайки", камуфляж. После освобождения территории от оккупации оставался по месту жительства, рассчитывая, что о его "деятельности" никто не узнает, а выданную амуницию выбросил. Сейчас экс-боевик решил вернуться к нормальной жизни, узнав, что это возможно сделать, добровольно сдавшись полиции», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас полицейские проверяют деятельность мужчины в составе НВФ. Только после того, как будет установлено, что на время пребывания в НВФ он не совершал тяжких преступлений против мирного населения, мужчина может быть освобожден от уголовной ответственности.

«Согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и уведомило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления», – отметили в полиции.