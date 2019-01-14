На Донетчине уровень инфляции самый высокий среди всех регионов. Новости

На Донетчине цены на потребительские товары в декабре 2018 года по сравнению с декабрем предыдущего года повысились на 12,3%*. Этот показатель уже второй год подряд самый высокий среди всех регионов. В среднем по Украине уровень инфляции составил в 2018 году 9,8%**. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Для сравнения, по данным статистики, в 2017 году потребительские цены выросли в Донецкой области на 15,9% (по Украине – на 13,7%), то есть в 2018 году инфляция несколько замедлилась, однако значительным оставалось инфляционное давление на цены вследствие увеличения производственных расходов, в частности, на энергоносители и оплату труда, а также за счет повышения потребительского спроса, ведь среднемесячная номинальная заработная плата выросла в Донецкой области на 25,9% (согласно последним данным за январь–ноябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

Как отметили в ведомстве, в течение 2018 года подорожали практически все группы товаров и услуг. Так, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в конце года были выше по сравнению с декабрем 2017 года в среднем на 9,4%. Больше всего подорожали:

овощи – на 20,2%;

хлеб – на 18,6%;

макаронные изделия – на 14,7%;

мясо и мясопродукты – на 12,3%;

масло – на 11,3%;

кисломолочная продукция – на 10,5%;

молоко – на 9,8%.

Повысились также цены на подсолнечное масло – на 3%, кондитерские изделия из сахара – на 3,7%, рыбу и продукты из рыбы – на 8,2%, рис – на 8,3%, кофе – на 8,8%.

Вместе с тем, стали дешевле по сравнению с декабрем 2017 года яйца – на 4,8%, фрукты – на 8,6% (в том числе яблоки – на 27,9%), сахар – на 9,9%.

Кроме того, вследствие дальнейшего повышения ставок акцизного налога, цены на табачные изделия в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысились в области на 24,7%. Алкогольные напитки подорожали в течение года на 10,3%.

Помимо этого, в 2018 году продолжалось повышение коммунальных тарифов и подорожание энергоносителей. Средние цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в декабре 2018 года выросли по сравнению с декабрем предыдущего года на 14,2%. Содержание домов и придомовых территорий подорожало в течение 2018 года на 52,3%, природный газ – на 22,9%, водоснабжение – на 13,9%, канализация – на 7,4%, горячая вода, отопление – на 6%. Не повышались лишь тарифы на электроэнергию.

«Значительно подорожали в течение 2018 года услуги автодорожного пассажирского транспорта – на 20,5%, железнодорожного пассажирского транспорта – на 16,2%. На 17,1% выросли на конец года по сравнению с декабрем 2017 года средние цены и тарифы в сфере связи», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, в Украине цены, тарифы и зарплаты растут с каждым годом, но разными темпами. По состоянию на 1 ноября 2017 года минимальная зарплата в стране составила 3,2 тыс. грн, а месячная стоимость продуктового набора из потребительской корзины – 1 тыс. 446,10 грн. В 2018 году минималка выросла до 3 тыс. 723 грн, но продукты обходились в 1 тыс. 781,11 грн в месяц.

*Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

**Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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