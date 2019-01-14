На Луганщине за неделю ОРВИ заболели более 2,6 тыс. человек. Новости

В Луганской области за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели более 2, 6 тыс. человек. Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации.

«Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области не превышен (–31,8%). При эпидемическом пороговом уровне 55,8 заболеваемость составила 38 на 10 тыс. населения», – говорится в сообщении.

Медики отметили, что всего в области за неделю ОРВИ заболели 2 679 человек, из них детей до 14 лет – 1 273 (47,5%). Госпитализированы 169 больных, в том числе, 95 детей до 14 лет.

Также уточняется, что зарегистрирован 71 случай заболевания гриппом: по 2 – в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке и 65 – в Попаснянском районе.

С начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 2 263 человека.

Как ранее сообщалось, в Донецкой области эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) продолжает оставаться нестабильной. За неделю с 28.12.2018 по 03.01.2019 гриппом и ОРВИ заболели 7 374 человека. Среди школьников эпидпорог превышен на 17,7%.

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