Жительнице Луганщины сообщили о подозрении за организацию «референдума» в поддержку «ЛНР». Новости

На Луганщине объявлено о подозрении жительнице Новоайдарского района, которая весной 2014 года участвовала в проведении незаконного «референдума» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как подчеркивается, женщина в мае 2014 года совместно с другими жителями организовала в селе Александровка (Новоайдарский р-н) избирательный участок для проведения так называемого «референдума» по признанию независимости «ЛНР».

Находясь в «должности» члена участковой «избирательной комиссии», подозреваемая вела и заполняла списки избирателей. После проведения псевдореферендума женщина передала «бюллетени» представителям «Луганской народной республики» для подсчета и объявления результатов.

По информации прокуратуры, правонарушительнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.

Следует уточнить, что санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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