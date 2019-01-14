Ситуация в пунктах пропуска днем 14 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 14 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Сергей: «11:39. В Майорске из Украины сразу на паспортный»;
- Алексей: «13:40. Майорск: в Украину пару машин. Украинский пост – 15 машин».
КПВВ «Марьинка»:
- Игорь: «10:22. "Каргилл" в сторону Курахово. Основная до моста, льгота – 60 машин».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «La La»: «11:17. Дорога Еленовка–"Перлына" – ппц»;
- «№ 1»: «12:34. В Еленовке в сторону Мариуполя 55 м и льготных 10 м»;
- «№ 1»: «13:03. 40 м Еленовка»;
- Руслан: «14:00. Новотроицк в Донецк – сразу на проверку».
КПВВ «Гнутово»:
- «Your»: «10:13. Октябрь: пусто в обе стороны. Пищевик: в сторону Украины 40 авто»;
- «Your»: «11:23. Пищевик: пусто в обе стороны».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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