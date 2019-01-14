Ситуация в пунктах пропуска днем 14 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Сергей: «11:39. В Майорске из Украины сразу на паспортный»;

Алексей: «13:40. Майорск: в Украину пару машин. Украинский пост – 15 машин».

КПВВ «Марьинка»:

Игорь: «10:22. "Каргилл" в сторону Курахово. Основная до моста, льгота – 60 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

«La La»: «11:17. Дорога Еленовка–"Перлына" – ппц»;

«№ 1»: «12:34. В Еленовке в сторону Мариуполя 55 м и льготных 10 м»;

«№ 1»: «13:03. 40 м Еленовка»;

Руслан: «14:00. Новотроицк в Донецк – сразу на проверку».

КПВВ «Гнутово»:

«Your»: «10:13. Октябрь: пусто в обе стороны. Пищевик: в сторону Украины 40 авто»;

«Your»: «11:23. Пищевик: пусто в обе стороны».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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