В Мариуполе ликвидировали крупную точку продажи наркотиков (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) ликвидирована точка продажи наркотиков с месячным оборотом более чем в 300 тыс. грн. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как рассказали в полиции, оперативники взяли в разработку функционирующую на территории города наркосеть, которую организовал житель Приморского района 1958 года рождения. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

В последнее время занялся наркобизнесом, поставляя «шишки» конопли и амфетамин строго ограниченному кругу лиц. Продавал почти вдвое дешевле цен на «черном рынке», чтобы не терять «клиентов». Например, 1 грамм продуктов наркорастений стоил 100 грн, в то время, когда другие наркоторговцы просили за товар 300-350 грн. Амфетамин попадал в руки наркозависимых за 350 грн, в то же время его обычная цена – 500-600 грн за грамм. Таким образом денежное обращение преступника составляло почти 350 тыс. грн в месяц.

Договоренности проходили по телефону с использованием элементов шифрования, а сама сделка – дома. Иногда сбытчик самостоятельно развозил «заказы».

Полицейские провели ряд оперативных мероприятий, совершили контролируемые закупки, после чего злоумышленник был разоблачен, а по месту его проживания проведен обыск. Изъято 1 кг продуктов конопли, 30 граммов амфетамина, деньги, полученные от сбыта, а также более 40 патронов. Доказательства преступной деятельности составляют базу открытого по факту уголовного производства по ч. 2 ст. 307 «Незаконный сбыт наркотических средств» Уголовного кодекса Украины.

Также в полиции отметили, что 13 января судом подследственному избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой выйти под залог в 1 млн грн.

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