На Луганщине для детей-сирот в минувшем году купили 50 квартир и 5 домов. Новости

На Луганщине в минувшем году для детей-сирот были приобретены за бюджетные средства 50 квартир, 5 домов и 1 жилой дом семейного типа. Об этом сегодня. 14 января сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как подчеркивается, общая сумма использованных средств субвенции из государственного бюджета составила 15 097,3 тыс. грн. «В частности, в Лисичанске приобретена 21 квартира, в Рубежном – 6 квартир, в Беловодском районе – 3 квартиры, в Белокуракинском – 2 дома и 1 квартира, в Кременском – 1 дом и 6 квартир, в Меловском – 1 квартира, в Новоайдарском – 1 квартира, в Новопсковском – 1 квартира, Попаснянском – 1 дом ДДСТ, и 3 квартиры, в Сватовском – 1 дом и 1 квартира, в Станично-Луганском – 1 дом, в Старобельском – 4 квартиры, в Троицком – 2 квартиры», – говорится в сообщении.

Также, в 2018 году в Лисичанске по решению городского совета 5 человек из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки получили жилье из жилищного фонда города.

Белокуракинским поселковым советом куплен жилой дом для жителя из числа детей-сирот, детей лишенных родительской опеки за средства местного бюджета.

Кроме того, Троицким поселковым советом проведен текущий ремонт жилья, которое, на правах собственности принадлежит ребенку-сироте, ребенку лишенному родительской опеки за средства местного бюджета.

В ЛугОВГА напомнили, что в прошлом году для Луганской области поступила субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, лиц из их числа в объеме 15 472,1 тыс. грн.