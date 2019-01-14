Боритесь и поборете: Тука о защите прав переселенцев. Новости

Переселенцы должны отстаивать свои права – другого выхода нет. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Взять эту стаю контрабандистов-евробляхеров. Они организовали людей, перекрыли 3-4 раза центр Киева, и Верховная Рада была вынуждена пойти им на встречу. Я считаю это позором, но несмотря на это, факт остается фактом – изменили законодательство», – сказал он.

«Они и сейчас недовольны, но шаг был сделан, закон был изменен. Почему остальные группы людей настолько пассивны, я не понимаю... Расскажите мне хоть об одной масштабной акции протеста переселенцев... Я не призываю к погромам каким-то, но власть – это живые люди, и на эту власть нужно давить. Отстаивать собственные права – это нормально для любой страны мира», – добавил Тука.

Замминистра МинВОТ также сообщил, что в Украине сейчас готовятся изменить законодательство о проверках переселенцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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