В Мариуполь прибыла 321-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова. Новости

Сегодня утром, 14 января, в Мариуполь (Донецкая обл.) прибыла 321-я автоколонна Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова. Семь фур доставили в распределительный центр 140 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Конфликт на Донбассе длится пятый год, и потому гуманитарная ситуация в регионе остается сложной. Согласно последним данным Киевского международного института социологии, сегодня 92% местного населения по-прежнему нуждается в самом необходимом: продуктах и медикаментах. 85% жителей региона утверждают, что не выжили бы без помощи Рината Ахметова. Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, Фонд ежедневно и системно помогает самым нуждающимся: старикам, детям, людям с инвалидностью. В январе продуктовые наборы получат 16 000 мирных жителей Донбасса.

«На Донбассе жизнь многих пожилых людей, людей с инвалидностью и малообеспеченных семей с детьми превратилась в борьбу за выживание. Единственная возможность прожить – помощь Рината Ахметова. В январе бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставят наборы выживания для 18 населенных пунктов, которые находятся вблизи линии разграничения. Кроме того, люди смогут получить продукты в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Горском и Станице Луганской», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

С начала боевых действий на Донбасс доставлено более 12 млн продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова. Эта помощь стала спасительной для тысяч семей, проживающих в прифронтовой зоне.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать на горячей линии Фонда Рината Ахметова: 0-800-509-001.