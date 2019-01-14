Архиепископ Донецкий и Мариупольский: На Донбассе верующие переходят из УПЦ МП в ПЦУ. Новости

В Донецкой области идут переговоры о переходе духовенства МП в Православную церковь Украины. Об этом сообщил Архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий (Горобцов), передает Lenta.UA.

«На сегодняшний день есть переход прихожан из МП в ПЦУ в Донецкой области. Приходы и духовенство пока не переходят. Но с некоторыми сейчас веду переговоры», – сказал он.

«Восток – дело тонкое», – отметил отец Сергий.

Он высказался о том, что не будет никакой агрессии, насилия по отношению к церквям Московского патриархата. «Все верующие могут свободно и добровольно выбирать, в каком храме им молиться Богу», – сказал отец Сергий.

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