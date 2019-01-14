В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев из Донбасса . Новости

В Украине по состоянию на сегодня, 14 января, учтены 1 млн 512 тыс. 303 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
Напомним, что по состоянию на 8 января в Украине были учтены 1 млн 512 тыс. 367 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уменьшилось на 64 человека.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 2.01.2019 – Стало известно, сколько в Украине переселенцев на сегодня
- на 02.01.2019 – Количество переселенцев в Украине: Опубликованы новые данные;
- на 26.12.2018 – Количество переселенцев в Украине снова уменьшилось;
- на 17.12.2018 – В Украине увеличилось количество переселенцев;
- на 10.12.2018 – Переселенцев из Донбасса и Крыма стало меньше, – Минсоцполитики;
- на 03.12.2018 – Количество переселенцев в Украине резко уменьшилось
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