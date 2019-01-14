В Минсоцполитики сообщили, сколько в Украине переселенцев из Донбасса . Новости

В Украине по состоянию на сегодня, 14 января, учтены 1 млн 512 тыс. 303 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Напомним, что по состоянию на 8 января в Украине были учтены 1 млн 512 тыс. 367 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уменьшилось на 64 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: