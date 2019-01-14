Лукашенко назвал «недоразумением» боевые действия на Донбассе. Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает вооруженное противостояние на Донбассе «недоразумением». Об этом он заявил на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком, передает «Белта».

В частности, Лукашенко выступил за скорейшее завершение вооруженного противостояния на Донбассе.

«Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», – заявил он.

Он добавил, что из-за боевых действий на Донбассе в Беларусь приехало около 150 тыс. человек. «И в начале этого конфликта по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тыс. человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь как наши близкие, родные люди. Есть и негативные факторы событий, которые там происходят. Я об этом публично всегда говорю», – сказал он.

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