Более 4 кг взрывчатки: В Константиновке на кладбище полиция обнаружила схрон боеприпасов (Фото). Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) на территории местного кладбища полиция обнаружила схрон боеприпасов: тротиловые шашки, гранату и взрывчатку. Опасный тайник был обезврежен саперами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В рамках спецоперации по пресечению нелегального оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ полицейские получили информацию о том, что на территории кладбища в Константиновке сохраняется взрывчатка», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на указанном месте правоохранители обнаружили и изъяли тайник боеприпасов и взрывчатки, а именно: 2 тротиловые шашки весом 200 и 400 г, гранату Ф-1 с запалом, зажигательную трубку ЗТП-50, сигнальную ракету, пластическое взрывчатое вещество ПВВ-51 общим весом более 4 кг, патроны калибра 7,62 мм и взрыватели.

На место были вызваны саперы ГСЧС, которые обезвредили смертоносную находку, опасную для мирных жителей.

В полиции напомнили, что в случае добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов и взрывчатки им гарантируется освобождение от уголовной ответственности согласно ч.3 ст.263 УК Украины.

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