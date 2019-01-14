Более 4 кг взрывчатки: В Константиновке на кладбище полиция обнаружила схрон боеприпасов (Фото). Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) на территории местного кладбища полиция обнаружила схрон боеприпасов: тротиловые шашки, гранату и взрывчатку. Опасный тайник был обезврежен саперами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
«В рамках спецоперации по пресечению нелегального оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ полицейские получили информацию о том, что на территории кладбища в Константиновке сохраняется взрывчатка», – говорится в сообщении.
Как отмечается, на указанном месте правоохранители обнаружили и изъяли тайник боеприпасов и взрывчатки, а именно: 2 тротиловые шашки весом 200 и 400 г, гранату Ф-1 с запалом, зажигательную трубку ЗТП-50, сигнальную ракету, пластическое взрывчатое вещество ПВВ-51 общим весом более 4 кг, патроны калибра 7,62 мм и взрыватели.
На место были вызваны саперы ГСЧС, которые обезвредили смертоносную находку, опасную для мирных жителей.
В полиции напомнили, что в случае добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов и взрывчатки им гарантируется освобождение от уголовной ответственности согласно ч.3 ст.263 УК Украины.
Читайте также:
- На ж/д станции Донетчины обнаружили схрон боеприпасов
- На Донетчине нашли очередной тайник с боеприпасами (Фото)
- Под Торецком обнаружили тайник с боеприпасами (Фото)
- На месте бывшего блокпоста: В Донецкой области обнаружили схрон с боеприпасами (Фото)
- На Донетчине обнаружили арсенал оружия (Фото)
- В гаражном кооперативе Мариуполя нашли взрывчатку
- Под Мариуполем нашли тайник с боеприпасами (Фото)
- Пограничники обнаружили тайник с боеприпасами в зоне АТО (Фото)
- На Донетчине в схроне с оружием скрывался дезертир (Фото)
- На Донетчине в гараже обнаружили арсенал боеприпасов (Фото)
- В Запорожской области выявили тайник с оружием
Комментарии