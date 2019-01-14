Первая группа игроков «Шахтера» прошла медосмотр накануне зимних сборов (Фото). Новости

Сегодня, 14 января, футболисты ФК «Шахтер» вышли из отпуска. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Подготовка к весенней части сезона традиционно стартует с медицинского обследования.

Сегодня в столичной клинике побывали Алексей Шевченко, Ярослав Ракицкий, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Иван Ордец, Максим Малышев, Николай Матвиенко, Олег Данченко, Давид Хочолава, Виктор Коваленко, Вячеслав Танковский, Сергей Болбат и Андрей Тотовицкий. Медосмотр включал анализ крови, УЗИ сердца и внутренних органов, электрокардиографию, рентгенограмму и консультацию офтальмолога.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

15 января медосмотр пройдет вторая группа футболистов «Шахтера», в среду у подопечных Паулу Фонсеки состоится первая тренировка после зимнего отпуска, а уже 20 января начнется сбор в турецком Белеке.