Планировал теракты: Жителя Донетчины задержали при попытке купить партию оружия (Фото). Новости

На Донетчине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вовлеченные в операцию Объединенных сил задержали радикально настроенного жителя области, который по заданию спецслужб РФ планировал теракты во время президентских выборов. Мужчина был арестован при попытке купить оружие. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В рамках открытого уголовного производства задокументировано незаконное приобретение злоумышленником огнестрельного оружия, боеприпасов и сбыта наркотических веществ», – говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленник координировал свои действия с представителями спецслужб РФ. По заданию кураторов он должен был совершить теракты и спровоцировать массовые беспорядки во время проведения президентских выборов.

Мужчину задержали при попытке приобрести партию пистолетов Макарова. В ходе обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили четыре гранаты Ф-1 и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Также, злоумышленник подозревается в попытке организовать расправу над одним из своих оппонентов. «Правоохранители задокументировали факт передачи денег "исполнителю", который должен был нанести мужчине тяжкие телесные повреждения», – уточнили в СБУ.

Подчеркивается, что задержанному сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, он арестован. Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств его противоправной деятельности.

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