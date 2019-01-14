Чигари: Как живет поселок на линии фронта. Новости

Пивденное (до переименования – Ленинское, делится на два района – Чигари и Черная Гора, относится к Торецку, Донецкая обл.) – территория, где ежедневно рискуют жизнью люди. Не только из-за обстрелов, но и из-за сложившейся в результате боевых действий гуманитарной ситуации, передает Харьковская правозащитная группа.

До войны – поселок городского типа в составе Торецкого городского совета насчитывал более полутора тысяч жителей, 120 домовладений. Но с началом активизации боевых действий на восточной Украине количество населения сокращалось пропорционально увеличению обстрелов вблизи населенного пункта и самого поселка.

Уже к середине 2018 года, когда обстрелы населенного пункта стали максимально частыми и ожесточенными, а гуманитарный кризис достиг своего апогея, там оставалось 173 мирных жителя (62 семьи), включая 30 перемещенных лиц и 7 детей.

Поселок условно делится на два района – Чигари и Черная Гора. Де-юре Пивденное считалось территорией, подконтрольной Украине, де-факто – «серой зоной» с максимально ограниченным доступом туда общественности, СМИ и даже гуманитарных организаций.

В поселке отсутствует газ, с начала конфликта – фельдшерский пункт и выездная торговля, любое транспортное сообщение. «Скорая помощь» за время конфликта выезжала в населенный пункт лишь несколько раз. Население поселка полностью зависит от гуманитарной помощи, предоставляемой международными и украинскими организациями – продукты питания, гигиенические наборы, уголь для отопления, строительные материалы.

В поселке отсутствуют торговые точки с социально значимыми продовольственными товарами, поэтому местные жители пешком ходят в Железное за покупками. Это от 1,8 до 3 км в одну сторону.

Жители Чигарей, находясь в «серой зоне», практически вплотную к оккупированной Горловке, свободно передвигались как на подконтрольную территорию за пенсиями и дешевыми доступными продуктами, так и в оккупированную Горловку.

В январе 2018 года в поселке сложилась критическая ситуация с подтоплением домов мирных жителей, медицинским обслуживанием и жизнеобеспечением в целом.

В результате повреждения обстрелами водопровода «Горловка – Торецк», а также по причине повышенного уровня воды в стволе шахты им. Гагарина, в результате тех же обстрелов, проблема подтопления жилых домов в Чигарях достигла пика. Из-за подтопления многие жители поселка не смогли больше использовать собственные подвалы для хранения продуктов и консервации, а также укрываться в них во время обстрелов. Огороды людей превратились в болото, на некоторых из них вырос камыш и поселились лягушки.

3 февраля 2018 года украинская сторона СЦКК заявила, что Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за бездействия руководителей незаконных вооруженных формирований, которые игнорируют заявки предприятий о предоставлении гарантий безопасности для проведения ремонтных работ на участке водопровода «Горловка – Торецк». В общем, очередной раз противоборствующие стороны обменялись обвинениями друг друга в сложившейся ситуации, а мирные граждане снова остались в состоянии «помоги себе сам».

После срыва апрельского Пасхального перемирия в течение мая 2018 года произошла очередная эскалация боевых действий. Итогом жестоких боев за населенный пункт стало сообщение о том, что 8 мая подразделения 24 бригады ВСУ вышли на восточные окраины Пивденного. Официально о выводе из «серой зоны» части поселка и взятии его под свой контроль штаб ООС сообщил 17 мая.

Контроль за Чигарями дал шанс ремонтировать участок водопровода «Горловка-Торецк», порывы на котором оставляли практически без воды в том числе подконтрольный Торецк и близлежащие населенные пункты.

Мощнейшие обстрелы, 9 сгоревших домов, раненая женщина, погибшая от снаряда 15-летняя девочка – все это результаты боев за Чигари.

Однако обстрелы поселка с приходом ВСУ не сократились, а наоборот усилились. 31 мая 2018 года на координационной встрече местных властей и гуманитарных организаций было принято решение об эвакуации местных жителей из поселка из-за непрекращающихся боевых действий вблизи. Жители Чигарей тогда попросили организовать «зеленый коридор» для выезда из поселка автотранспортом и возможности забрать свои вещи. Результатом стало то, что в конце мая 2018 года поселок покинули порядка 45 семей, это 90 человек. Всех эвакуированных жителей Чигарей разместили в городе Торецк, где они проживают по сегодняшний день.

Однако 4 семьи от эвакуации отказались и на настоящий момент продолжают оставаться в той стороне поселка, которую местные называют «Черный бугор».

С того момента, как населенный пункт отошел под контроль ВСУ, а практически все жители поселка были эвакуированы, людей встретила очередная полоса препятствий на пути к более-менее стабильной жизни.

В августе 2018 года проезд в населенный пункт был закрыт полностью. Даже для еще совсем недавно живших тут местных жителей. Сегодня люди не могут посещать свои дома с целью контроля за сохранностью имущества, большая часть домов занята представителями ВСУ. И если до августа люди могли хотя бы иногда заезжать в поселок для посещения своих домов, и вывоза оттуда уцелевшего в результате боевых действий имущества, то по состоянию на сегодня в поселок не пускают даже чигаревцев с местной регистрацией места жительства. Переговоры с военными за все это время не дали ровно никаких результатов.

Таких населенных пунктов, как Чигари, вдоль линии соприкосновения на сегодняшний день насчитывается несколько десятков. Проблемы у местных жителей в них до боли похожи. Люди каждый день выживают в неизвестности и неопределенности, но с уверенной позицией, что «скоро все закончится», и они вернутся домой.

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