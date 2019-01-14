Мариуполь чистят от снега и льда. Новости

Сегодня, 14 января, в уборке тротуаров Мариуполя (Донецкая обл.) задействовано 14 единиц спецтехники коммунальных предприятий города. На ручную посыпку дорог и остановочных павильонов вышло 130 человек. Израсходовано 30 тонн посыпочной смеси. Расчищено 217 км тротуара. Работы по очистке продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Из-за ухудшения погодных условий, ранее расчищенные тротуары посыпаются повторно.

За выходные дни в зимнем содержании города было задействовано 173 человека и 12 единиц спецтехники. Осуществлена уборка 125 км тротуаров, посыпано 395 км.

«Также напоминаем предпринимателям о необходимости соблюдать правила благоустройства. Содержать в порядке прилегающую территорию возле торговых объектов, посыпать песчано-солевой смесью подходные пути, чтобы избежать падений прохожих и несчастных случаев», – говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в ближайшие сутки.

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