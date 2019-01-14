В «ДНР»: На сегодня закрыт только один участок дорог. Новости

На неподконтрольной территории Донецкой области сегодня, 14 января, временно ограничено движение транспорта на участке Терновое – Петровское. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

Также уточняется, что завтра и послезавтра, 15 и 16 января, на неподконтрольной Донетчинее ожидается ухудшение погодных условий.

Так, 15 января ожидается мокрый снег, днем – снег с дождем; туман, видимость 100-500 метров, гололед, порывистый ветер 15-20 м/с. Ночью 16 января – снег, метель; порывистый ветер 15-20 м/с.

На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

По данным синоптиков, днем температура воздуха прогреется до +3°C, ночью опустится до -4°C.