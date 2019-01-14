В жутком ДТП под Харьковом пострадали жители Донетчины и Луганщины (Фото). Новости

Сегодня, утром 14 января, под Харьковом произошла жуткая авария – столкнулись лоб в лоб микроавтобус и иномарка. В результате ДТП погибли 4 человека, 9 пострадавших доставлены в различные медицинские учреждения с травмами и переломами. Автобус двигался по маршруту Попасная-Бахмут-Харьков. В результате ДТП пострадали жители Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 14 января, на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Олег Бех.

«Следователи, до сих пор работают на месте происшествия, выяснили, что с управлением не справился водитель легковушки Hyundai. Он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Renault. По каким причинам это произошло, будет окончательно установлено после проведения ряда технических экспертиз», – написал он.

По данным Беха, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. «Это в основном пассажиры микроавтобуса, жители Донецкой и Луганской областей», – отметил он.