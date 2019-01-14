Азовское море возле Мариуполя начинает сковывать лед. Новости

Азовское море начало покрываться льдом. Причиной такого явления стали морозы, которые пришли в Донецкую область несколько дней назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Донецкой области, пишет «УНН».

«С 12 января в Донецкой области происходит снижение температуры примерно до 5° мороза. Поэтому лед можно увидеть в Мариуполе в левобережном районе и в сторону поселка Виноградное», – сообщили в пресс-службе.

Также, в ГСЧС призывают не выходить на лед, поскольку он очень тонкий.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий, осадков в виде снега, стабильных температур ниже нуля градусов в ночное время суток, ветра северо-восточного направления в береговой зоне Азовского моря, в том числе на севере Таганрогского залива, наблюдается начало льдообразования.