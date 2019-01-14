УЕФА разрешил проводить еврокубковые матчи «Шахтера» в Харькове . Новости

УЕФА снова позволил «Шахтеру» играть еврокубковые матчи на стадионе «Металлист» в Харькове.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА, пишет «Еспрессо.ТВ».

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и немецким «Айнтрахтом» состоится на стадионе «Металлист» в Харькове. Встреча состоится 14 февраля и начнется в 22:00.

Ранее сообщалось, что матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион» был перенесен из Харькова в Киев в связи с введением военного положения в 10 областях Украины. Игра состоялась 12 декабря на НСК «Олимпийский».