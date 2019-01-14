Римма Филь: Вместо тысячи слов. Блоги

Послесловие к Международному дню слова «спасибо», который отмечался 11 января.

В календаре этот день значится как Международный день «спасибо». Забавно, что такое расхожее слово, которое мы учим и произносим одним из первых в своей жизни, имеет отдельный день в календаре!

«Спасибо» может быть разным: звонким, искренним, выстраданным, изболевшимся, старческим, молодым, детским. «Спасибо» может быть натянутым и сердечным, сказанным словом или делом. Или улыбкой. Или... связанными шерстяными носками. Миллион оттенков и смыслов.

Когда я узнала об этом особом дне в календаре, сразу подумала о многообразии «спасибо». И о войне… Может быть, потому что война не отпускает. Да, видимо, и не отпустит никогда. А, может, она просто научила ценить и беречь.

Так случилось, что всю жизнь я работала с людьми и их судьбами. Это сложное и одновременно очень важное соприкосновение. Конечно, никто не придет в редакцию поделиться радостью. Почти никогда такого не было. Люди всегда приходили со своими проблемами и бедами, как к врачу. И когда удавалось им помочь, то самая важная благодарность заключалась для меня в отношениях.

Но то, с чем мы столкнулись во время войны в Фонде Рината Ахметова, сложно передать даже самыми емкими и точными словами.

В огромных цифрах миллионной помощи и спасенных жизнях, при самом близком приближении – сольно, звучит это многоликое «Спасибо». Нет, не так, душевная благодарность, ни разу не произнесенная даже. Просто выстраданная.

От этой тонкой и высокой ноты порой становилось даже страшно. Когда благодарили люди за то, что помогли вывезти из-под обстрелов не только их, но и старенькую рыжую кошку. Что не отказали в помощи, что принесли домой пакет с гуманитарной помощью неходячему старику.

Нет, это много больше, чем благодарность. Это отношение, ради которого нужно было через все это пройти.

Я уже не помню отчества бабушки из Ольгинки (поселка на самой кромочке фронта), которая передала Ринату Ахметову носки. Обычные шерстяные носки, связанные на пяти спицах в маленьком домике, пока есть свет. Я запомнила очень хорошо эти носки. И тепло, переданное через сотни километров.

В эти годы много было разных символичных вещей, запомнившихся своей душевностью. И для меня это самый ценный и самый важный багаж.

Страшная зима 2015 года. Обстрелы и морозы были, кажется, непрекращающиеся, а состояние людей непередаваемо сложным – много погибших, раненых.

Колонны с гуманитарной помощью Штаба Рината Ахметова сопровождал директор Фонда, сильный и очень крепкий духом человек. И вот как-то звонит он мне и срывающимся от волнения голосом рассказывает, как шла колонна из машин Штаба по заснеженному и полуживому городу и как люди махали приветственно ей. А на Артема, возле Собора, вышедшие после службы люди крестили наши машины – как в дорогу мать крестит ребенка.

Вместо тысяч слов и цифр. Только взгляд и одно движение...

Римма Филь, заслуженный журналист Украины