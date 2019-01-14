На неподконтрольный Донецк начали транслировать 8 украинских радиостанций и 11 телеканалов. Новости

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На неподконтрольный Донецк начали транслировать 8 украинских радиостанций и 11 телеканалов

14.01.19 18:17dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На новой мачте в Горняке (Донецкая обл.) высотой 190 метров, продолжается установка оборудования для организации украинского теле- и радиовещания. Об этом сегодня, 14 января, на своей странице в Facebook сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«Сейчас из Горняка в направлении временно оккупированного Донецкая транслируются +8 телеканалов в цифре, +3 телеканала в аналоге, а также вещают +8 FM-радиостанций», – написал он.

По его словам, создан новый мощный локальный мультиплекс, благодаря чему начата трансляция 8-ми украинских телеканалов в цифровом стандарте DVB-T2:

UA: Первый (НСТУ);
Телеканал UA Донбасс (НСТУ);
Телеканал ICTV;
UATV на русском;
телеканал СТБ;
5 канал;
Телеканал «Прямой»;
Донбасс (Телеканал «Украина»).

В аналоговом стандарте в Горняке начата трансляция 3-х телеканалов:

 UA: ПЕРВЫЙ;
 UA: ДОНБАСС;
 UATV.

Украинское радиовещание:

Армия FM – 106.4 МГц;
UA: Украинское радио – 90.7;
UA Радио Луч – 95.3;
UA: Радио Культура – 102.6;
Радио НВ – 104.7;
Страна ФМ – 89.2;
Громадське радио – 91.4;
Свободное радио – 92.0;

«Сейчас готовится оборудование для запуска вещания новых украинских радиостанций, в соответствии с выданными Национальным советом разрешений на временное вещание. Оператором телекоммуникаций, который обеспечивает организацию трансляций, выступает компания Телесет Украины», – проинформировал он.

Также он напомнил, что вышка в Горняке стала 4-м телекоммуникационным объектом, построенным в Донецкой, Луганской и Херсонской областях с целью развития украинского телерадиовещания на границе с временно неподконтрольными украинскому правительству территориями.

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