В «ДНР»: В Донецке с началом войны рождаемость снизилась на 42%. Новости

В 2018 года в неподконтрольном украинскому правительству Донецке родилось свыше 4 000 детей. Об этом сообщает местная газета со ссылкой на «мэра» города Алексея Кулемзина.

Дополняется, что за прошедший год в Донецке образовалось более 1 500 новых семей.

Отметим, что показатель рождаемости в Донецке в 2018 году ниже результатов 2017-го примерно на 20% (т. к. точная статистика за прошлый год еще не озвучена). При этом в 2018 году родилось примерно на 42% меньше детей, чем в 2014-м, на 54% меньше, чем в 2013-м и на 55% меньше, чем в 2012-м.

Так, согласно информации легитимного Главного управления статистики Донецкой области в довоенный период рождаемость в Донецке была следующей:

в 2011 году родилось 8 342 ребенка;

в 2012 году – 8 783 ребенка;

в 2013 году – 8 674 ребенка.

Уже по данным «управления статистики ДНР», начиная с 2014 года (вторая половина которого ознаменовалась боевыми действиями) ситуация с рождаемостью в Донецке серьезно ухудшилась:

в 2014 году родилось 6 843 ребенка.

в 2015 году – 3 050 детей;

в 2016 году – 4 355 детей;

в 2017 году – 4 532 ребенка.

Следует учитывать, что до 2014 года территориально Донецкий городской совет составлял 9 районов, которые, помимо самого Донецка, «задевали» пгт Ларино и поселок Павлоградское (Буденовский район), город Моспино, пгт Горбачево-Михайловка и 7 сел (входящих в Пролетарский район).

Уже при «ДНР» в структуру Донецка были дополнительно включены и закреплены за районами города поселки Александровка, Еленовка, Старомихайловка, села Андреевка, Любовка и Луганское.

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