ДТП в Лиманском районе: Пострадала женщина-пешеход. Новости

В Лиманском районе (Донецкая обл.) водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением на дороге и сбил женщину-пешехода. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в селе Яровая. 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не учел дорожной обстановки и сбил 53-летнюю женщину.

Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в больницу.

«Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"», – говорится в сообщении.

Согласно санкции статьи, виновнику ДТП может грозить штраф либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В полиции напомнили, что пешеходам также нужно быть более внимательными и острожными на дороге.

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