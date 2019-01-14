В Донецке рыбаки снова вышли на лед (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке местные рыбаки, после непогоды, снова ловят рыбу с помощью проруби в водоемах. Об этом сегодня, 14 января, пишут пользователи соцсетей.
«Привокзальный. Война войной, а рыбалка по понедельникам», – говорится в сообщении.
При этом пользователи отмечают фото, на котором рядом с водоемом расположена опора ЛЭП, окрашенная в сине-желтый цвет. «Главное на фото – вышка ЛЭП – то, что нужно», – пишут пользователи.
Ранее сообщалось, что в Донецке наиболее популярное место для рыбной ловли – Кальмиусское водохранилище, расположенное в центре города.
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