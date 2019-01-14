Торецку обещают воду. Новости

Вода в Торецке (Донецкая обл.) будет утром 15 января. Об этом сегодня, 14 января, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, работы по ликвидации аварии на водопроводе Горловка – Торецк завершены. Агрегаты запущены.

Работы проводились в серой зоне. Кроме того, их проведение осложнялось и погодными условиями.

«Спасибо ремонтникам, которые восстановили водоснабжение для Торецка в максимально короткий срок», – написал он.

Как сообщалось ранее, с 12 января, вероятно, из-за повреждения водопровода Горловка-Торецк, вода в городской резервуар не поступает. Город остался без водоснабжения. В нем проживает более 42 тысяч человек.

Читайте также: