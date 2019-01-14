«Слава Украине» кричат в трамваях, – россиянин жалуется на жителей Донецка. Новости

Член незаконных вооруженных формирований гражданин России Евгений Скрипник (позывной «Прапор») считает, что во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке «начали головы поднимать "укропы"». Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

«На бытовом уровне голову подняли бытовые "укропы", скажем так. Мой друг слышал, как кричали: "Слава Украине!" в трамвае. Таксисты, я был свидетелем 2 раза, а я не так часто на такси езжу, откровенно грубили и хамили ополченцам», – сказал он.

При этом настроение жителей неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области он охарактеризовал как «просто фатализм». «Люди уже смирились, мимикрировало мышление», – сказал он, дополнив, что в «каждой семье кто-то воевал или воюет, или пострадал в ополчении».

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