«Слава Украине» кричат в трамваях, – россиянин жалуется на жителей Донецка. Новости

Член незаконных вооруженных формирований гражданин России Евгений Скрипник (позывной «Прапор») считает, что во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке «начали головы поднимать "укропы"». Об этом он заявил в интервью российским СМИ.
«На бытовом уровне голову подняли бытовые "укропы", скажем так. Мой друг слышал, как кричали: "Слава Украине!" в трамвае. Таксисты, я был свидетелем 2 раза, а я не так часто на такси езжу, откровенно грубили и хамили ополченцам», – сказал он.
При этом настроение жителей неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области он охарактеризовал как «просто фатализм». «Люди уже смирились, мимикрировало мышление», – сказал он, дополнив, что в «каждой семье кто-то воевал или воюет, или пострадал в ополчении».
В комментариях пользователи пишут:
- Ирина: «Брехло. Из моего класса (26 человек) 1993 г. выпуска, г. Енакиево воевать пошел один. Один! И то бывший сиделец. Из класса моего брата (21 человек) 1988 г. выпуска воевать не пошел никто. "В каждой семье ополченец")))) Ваших ополчунов проклинают на Донбассе, особенно всяких приезжих из кацапских дебрей»:
- Vit: «На бытовом уровне сейчас в Донецке нищета, разруха, снег почти нигде не убирают, скорая на вызовы никуда не приезжает. Местные хают Путина и Москву трехэтажным матом!»;
- Еsprit: «Они уничтожили Донбасс, они нагло сделали население заложниками собственной подлости. Шизофренические мрази, прикрывшиеся русской фразой»;
- Осип: «В 2014 году россияне расстреляли все шахты в Енакиево, обстреляли из черты города металлургический завод, все градообразующие предприятия остановились, в результате работы в городе не стало. Единственный способ заработать – стать наемником. Если Скрипник это имеет в виду, то пусть так и говорит, а не лжет. И уж точно не из каждой семьи кто-то стал наемником. Ими становились и становятся люди, доведенные до черты (маргиналы), идейных мало. Да, мои родители жили в Енакиево, я из Донецка»;
- Денза: «Скоро за папаху будут давать в морду»;
- Стас: «После того беспредела, что творили ополченцы или как их назвать в 14-15 году, правильная реакция».
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