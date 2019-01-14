Маланка и коза: К военным в зону ООС на Донбассе приехали дети с щедривками (Фото). Новости

Сегодня, 14 января, к военнослужащим украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) с приветствием, щедровальной "козой и маланкой" пришли школьники общеобразовательной школы № 13 Соледара (Донецкая обл.). Дети поздравили военных с праздниками, которые в Украине отмечают вплоть до Крещения. Об этом сообщает пресс-цнтр ООС на своей странице в Facebook.

«Во время древнего народного обычая новогодних обходов, школьники вместе со своими наставниками в ярких костюмах исполнили музыкальные композиции: колядки, прославляя рождения Христа. Дети песнями прославляли хозяев-военных, желали им здоровья, мира, согласия и благополучия. Посевальщики разыграли небольшое юмористическое представление, главной героиней которой стала коза. Руководство украинской стороны СЦКК выразило искренние слова благодарности за прекрасные и искренние поздравления и отблагодарили посевальщиков сладкими гостинцами», – говорится в сообщении.