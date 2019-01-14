Полицейские спасли женщину, которая тяжело травмировалась, поскользнувшись на тротуаре (Фото). Новости

В Лисичанске (Луганская область) 33-летняя женщина получила тяжелую травму, поскользнувшись на тротуаре. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Возвращаясь домой, сотрудник патрульной полиции, увидел женщину, неподвижно лежавшую на тротуаре улицы Малиновского.

До приезда медиков пострадавшая рассказала, что поскользнулась, упала и сильно ударилась. После падения женщина не чувствовала ни рук, ни ног и не могла пошевелиться.

Также 33-летняя женщина попросила патрульных сообщить о случившемся ее матери, которая именно в это время собиралась на длительный срок уехать из города и находилась на железнодорожном вокзале.

Патрульные роты ТОР срочно доставили мать на место происшествия и помогли врачам донести пострадавшую до кареты скорой помощи.

Кроме того в полиции отметили, что 11 января за несвоевременную уборку улично-дорожной сети от снега в отношении директора КП «Лисичанский Дорремстрой» составлено постановление по ч. 1 ст. 140 КУоАП (штраф 1 020 грн). Также 12 января выдано предписание на устранение недостатков дорожного покрытия в районе Горы Поповой.

С начала непогоды составлено четыре протокола и выдано четыре предписания.