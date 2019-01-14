МККК передал спасателям Донецкой области современное оборудование (Фото). Новости

Международный Комитет Красного Креста передал спасателям Донетчины современное оборудование ГСЧС Украины в Донецкой области. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 14 января на базе аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области состоялась церемония передачи современного оборудования и оснащения, которое будет использоваться спасателями при выполнении задач по назначению. В частности, спасатели получили 3 настольные линзы с подсветкой, 3 пылесоса, 35 сложных саперных лопат, 6 секаторов, набор инструмента для ремонта электроники, термовоздушную паяльную станцию ​​с паяльником, набор металлических пинцетов, 6 единиц плоскогубцев и 100 изоляционных лент.

Кроме того, представители Красного Креста передали мебель для комфортного обустройства рабочих помещений спасателей.