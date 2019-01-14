Житель Кадиевки выбросил свою мать из окна. Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Кадиевке (до переименования – Стаханов, Луганская обл.) мужчина выбросил свою мать из окна. Об этом сегодня, 14 января, сообщает «МВД ЛНР»

Труп женщины 1933 года рождения обнаружили 12 января. Судмедэксперт установил, что женщина скончалась в результате закрытой тупой травмы грудной клетки. Правоохранители установили, что сын потерпевшей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта выбросил женщину из окна квартиры на 4 этаже.

Сегодня его задержали.