Где в Донецке разрешили нырять в прорубь на Крещение (перечень водоемов). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке городская «администрация» определилась с перечнем мест массового купания населения на Крещение, которое христиане отмечают 19 января. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба «администрации».

В частности, определено 10 мест, где можно будет окунуться в прорубь 19 января.