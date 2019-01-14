Где в Донецке разрешили нырять в прорубь на Крещение (перечень водоемов). Новости

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Где в Донецке разрешили нырять в прорубь на Крещение (перечень водоемов)

14.01.19 18:58dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинской власти Донецке городская «администрация» определилась с перечнем мест массового купания населения на Крещение, которое христиане отмечают 19 января. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба «администрации».

В частности, определено 10 мест, где можно будет окунуться в прорубь 19 января.

п/п

Место проведения

(район, адрес, водоем)

1.

г. Донецк,

Буденновский район,

ул.Кедрина, 1а, пруд «Заперевальный»

2.

г. Донецк,

Ворошиловский район,

Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова г. Донецка,

лодочная станция

3.

г. Донецк,

Ворошиловский район,

Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова г. Донецка,

2-ой городской ставок

4.

г. Донецк,

Ворошиловский район,

набережная р. Кальмиус, возле ресторана «Сочи-Хаус» (ул.Набережная, 153 А)

5.

г. Донецк,

Калининский район,

Пикник-парк «Роща», ул. Сигова, 52

6.

г. Донецк,

Кировский район,

водоем «Чистые пруды», ул. Чекалина, 55

7.

г. Донецк,

Куйбышевский район,

Пляж ресторана «Аркобалено», проспект Б. Хмельницкого, 67 Г

8.

г. Донецк,

Ленинский район,

ул. Квиринга, 71 а пруд Кирша (ГП «Стрелковый комплекс "Артемида"»)

9.

г. Донецк,

Петровский район,

п. Кременец, водоем № 2 («Бродский»), ул. Бойцовая

10.

г. Донецк,

Пролетарский район,

ул. Новодружинская, водоем № 75

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