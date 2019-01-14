Где в Донецке разрешили нырять в прорубь на Крещение (перечень водоемов). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке городская «администрация» определилась с перечнем мест массового купания населения на Крещение, которое христиане отмечают 19 января. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба «администрации».
В частности, определено 10 мест, где можно будет окунуться в прорубь 19 января.
№
п/п
Место проведения
(район, адрес, водоем)
1.
г. Донецк,
Буденновский район,
ул.Кедрина, 1а, пруд «Заперевальный»
2.
г. Донецк,
Ворошиловский район,
Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова г. Донецка,
лодочная станция
3.
г. Донецк,
Ворошиловский район,
Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова г. Донецка,
2-ой городской ставок
4.
г. Донецк,
Ворошиловский район,
набережная р. Кальмиус, возле ресторана «Сочи-Хаус» (ул.Набережная, 153 А)
5.
г. Донецк,
Калининский район,
Пикник-парк «Роща», ул. Сигова, 52
6.
г. Донецк,
Кировский район,
водоем «Чистые пруды», ул. Чекалина, 55
7.
г. Донецк,
Куйбышевский район,
Пляж ресторана «Аркобалено», проспект Б. Хмельницкого, 67 Г
8.
г. Донецк,
Ленинский район,
ул. Квиринга, 71 а пруд Кирша (ГП «Стрелковый комплекс "Артемида"»)
9.
г. Донецк,
Петровский район,
п. Кременец, водоем № 2 («Бродский»), ул. Бойцовая
10.
г. Донецк,
Пролетарский район,
ул. Новодружинская, водоем № 75
Комментарии