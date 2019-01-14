Дубы и ясени: За уничтожение 85 деревьев «черных лесорубов» отдали под суд. Новости

Двое мужчин вырубили в урочище «Крайнее» Краматорского лесничества ГП «Славянское лесное хозяйство» 85 деревьев породы дуб и ясень. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Установлено, что в конце октября 2017 двое мужчин 24 и 31 лет, "вооружившись" цепными бензопилами, приехали на автомобиле марки "ЗИЛ" на территорию урочища "Крайнее" Краматорского лесничества ГП "Славянское лесное хозяйство", где, не имея лесорубочного билета, совершили незаконную порубку 85 деревьев породы дуб и ясень. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде составила более 470 тыс грн», – говорится в сообщении.

Кроме того, преступными действиями «черных лесорубов» ухудшен природный состав леса, его защищенность и экологические свойства, что привело к трудностям в воспроизведении и облесении указанного участка.

Сейчас обвинительный акт прокуратурой направлен в суд. Обвиняемым грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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