Режиссер Лозница заявил, что видео убийства Захарченко – постановочное. Новости

Видео, на котором заснято якобы убийство «главы ДНР» Александра Захарченко, сделано плохо и неубедительно. Такое мнение высказал режиссер Сергей Лозница в интервью «Укринформу».

«Видео очень неубедительное. Сделанное человеком, который не следил за script-continuity (англ. “преемственностью сценария” – прим.). Он не следил за вторым планом. Если вы внимательно посмотрите и разберете его, вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они не могут физически перескочить в другое место за те буквально три или пять секунд», – объяснил он.

Лозница добавил, что и спецэффекты на видео сделаны очень некачественно, поэтому он выразил сомнение в подлинности видео.

«Да, я думаю, что это постановочное видео», – сказал режиссер.

Однако он также не исключил, что это может быть только впечатлением, и уточнил, что его слова касаются только анализа самого видео.

Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев.

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