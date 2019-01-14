Муженко примет участие в заседании Военного комитета НАТО . Новости

На этой неделе в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО, в котором ожидается участие главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко. Об этом рассказали в пресс-службе миссии Украины при НАТО, пишет «УНН».

«15-16 января 2019 года в штаб-квартире альянса состоится очередное заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. Развитие ситуации безопасности в евроатлантическом регионе, состояние выполнения решений предыдущих саммитов НАТО по реагированию на растущую агрессивность России, а также ситуация на Ближнем Востоке составляет основу повестки дня встречи высших военных руководителей Альянса», – рассказали в миссии.

По информации дипломатов, ожидается, что участие в мероприятии примет генерал армии Украины Виктор Муженко, который возглавляет Генштаб ВСУ.

Кроме того, по словам собеседницы, в рамках сессии планируется проведение совместного с партнерами заседания о результатах деятельности Миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».