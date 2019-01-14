«Укрпошта» предупредила о задержках с доставкой почты на Донбассе. Новости

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«Укрпошта» предупредила о задержках с доставкой почты на Донбассе

14.01.19 22:45dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» предупредил о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины. Об этом сообщается на сайте оператора. 

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины по состоянию на 16:00 14 января 2019 года возможны задержки доставки почты в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Черновицкой и Николаевской областях», – говорится в сообщении. 

В компании подчеркнули, что «Укрпошта» делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.

Напомним, филиалы ПАО «Укрпочта» во всех областях Украины успешно провели переговоры и подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями Пенсионного фонда по доставке и выплате пенсий в 2019 году. 

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