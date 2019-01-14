Луганская «Заря» вышла из отпуска. Новости

Сегодня, 14 января, официально завершился отпускной период у луганской «Зари». Команда одной из последних участниц Премьер-лиги завершила свои зимние каникулы. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба ФК «Заря».

Как сообщается, «черно-белые» традиционно собрались на учебно-тренировочной базе в районе Великий Луг Запорожья, где провели первое в этом году собрание и обсудили ближайшие планы. Сразу же после собрания, ребята отправились на пробежку. Начиная с завтрашнего дня и дальше, у команды будет работа в двухразовом режиме. «Втягивающий сбор пройдет в Запорожье и продлится до 19 января, а уже 20 числа "черно-белые" отправятся в Турцию, где состоится первый учебно-тренировочный сбор. Даты сбора: 20 января – 3 февраля. Затем луганчане вернутся в Украину, где получат три выходных дня, а уже 7 февраля снова вылетят в Турцию. Даты второго сбора: 7 февраля – 22 февраля», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 22 числа «Заря» возьмет курс из Турции сразу в Киев, где состоится календарная игра с «Динамо». Базовый день встречи – 23 февраля.

А во время турецких сборов запланировано 8 встреч в ходе совместных тренировок.

«Все без исключения ребята вышли из отпуска в прекрасном настроении и с желанием работать в полную силу. Вместе с первой командой тренируются футболисты дубля Дмитрий Мацапура и Игорь Загоруйко. В скором времени вы узнаете и о новичках, которые вливаются в нашу команду. Не было на сборе Дмитрия Хомченовского и Рафаэля. Дима приболел и присоединится к команде только завтра, а Рафаэль, в связи с некоторыми нестыковками в перелете, прибудет на день позже. Много информации в интернете было относительно Силаса и Богдана Михайличенко, но оба игрока находятся на сборе вместе с нашей командой. В дубль переведен Алеександр Сваток. Скорее всего, игрок не отправится с луганчанами на сборы. С большой уверенностью можно говорить, что будет прекращено сотрудничество с защитником Василием Приймой. Футболист не присутствует на сборе», – рассказали в пресс-службе клуба о переменах в команде, пообещав также позднее сообщить о новичках.