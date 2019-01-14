В Мариуполе прикрыли многотопливную АГЗС. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) при вмешательстве прокуратуры были опечатаны распределительные колонки многотопливной автогазозаправочной станции (АГЗС), находящейся в Левобережном районе города. Об этом сегодня, 14 января. сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Мариупольской местной прокуратурой №2 совместно с Левобережным отделом полиции ЦИП ГУ НП в Донецкой области с привлечением специалистов Главного управления Гоструда в Донецкой области и 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС в Донецкой области на основании постановления следственного судьи проведен осмотр многотопливной автогазозаправочной станции, расположенной в Левобережном районе города Мариуполя», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, на АГЗС велась реализация горючего и сжиженного газа без разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию оборудования повышенной опасности, в нарушение требований ст. 21 Закона Украины «Об охране труда», что создавало угрозу гибели людей.

По информации прокуратуры, в ходе осмотра были опечатаны распределительные топливные колонки, колонка для сжиженного газа и резервуары для их хранения.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на временное изъятое имущество.

Читайте также: