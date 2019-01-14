В Покровском районе полиция изъяла больше 5 тыс. боеприпасов (Фото). Новости

В 2018 году полицейские Покровской оперативной зоны (Донецкая обл.) из незаконного оборота изъяли более 5 тыс. боеприпасов. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Правоохранители отмечают, что за минувший год было открыто 168 уголовных производств в отношении граждан за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Из незаконного оборота изъято 6 гранатометов и 6 автоматов, 7 пистолетов, 1,3 кг взрывчатых веществ, 91 граната и более 5 тыс. патронов различного калибра.

«Патроны – "для брелков", гранаты – "на память", взрывчатка – "для рыбалки", – именно так чаще всего оправдываются владельцы запрещенных опасных предметов, которых разоблачают правоохранители», – говорится в сообщении.

В полиции напоминают, что избежать ответственности можно только при условии добровольной сдачи в правоохранительные органы незаконно хранящегося оружия.

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