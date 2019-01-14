Варшавские школьники собирали деньги для школьников Красногоровки. Новости

В Варшаве приняли группу из 25 украинских учителей из Донецкой и Луганской областей, охваченных военными действиями. Визит проходит с 1 по 8 января. С учителями встретилась вице-президент столицы Рената Казновска, пишет «Място столичное Варшава».

«Учителя работают в чрезвычайно сложных условиях, часто угрожающих жизни и здоровью. Исследования указывают на высокую степень профессионального стресса и выгорания, а также на снижение его дидактической активности. Мы намеревались оказывать психологическую и практическую поддержку специалистами Варшавского центра образовательных и социальных инноваций и обучения, в том числе презентацией инструментов работы учителя с детьми и молодежью в трагической жизненной ситуации, а также инструментов для борьбы с собственным стрессом и истощением», – говорится в сообщении.

Помимо семинаров гости посетили Варшаву и, воспользовавшись ее культурным предложением, познакомились с ключевыми учебными заведениями города, в том числе с Центром науки «Коперник». Проект также строит добрососедские отношения между поляками и украинцами посредством образования.

Это продолжение предыдущего проекта помощи «Варшавские ученики для Красногоровки», реализованного в 2018 году (сбор денег в варшавских школах для нужд учеников начальной школы в Красногоровке) и предыдущих варшавских проектов помощи.

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