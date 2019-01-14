Иногда нет денег хлеба купить: Как в Светлодарске выживает многодетная семья переселенцев (Видео). Новости

Многодетная семья Скрипниченко из неподконтрольного Енакиево бежала от войны и некоторое время жила в отсырелых помещениях без нормальных условий. После скитаний супруги и их трое дочерей нашли убежище в Светлодарске (Донецкая обл.). Однако глава семьи оказался без работы.

Многодетной семье менять жилье пришлось четыре раза. Приют нашли в Светлодарске, но глава семьи потерял работу. Он рассказал, что устроиться на новую в прифронтовом городе крайне трудно. Выживать приходится на социальные выплаты.

По словам Любови Скрипниченко, ее дочь, семилетняя Софийка, растет, и самодельная конструкция из двух кресел, на которых спит девочка, уже маловата для нее.

Кроме того, в этом году будет поступать в вуз старшая дочь Алина. «Я все время буду проводить в институте, и возможность подрабатывать где-то у меня вряд ли будет. Т. е. будем как-то вытягивать, возможно на бюджет поступлю», – делится Алина.

Для того, чтобы сэкономить хоть какую-то копейку, Любовь сама печет хлеб. «Бывает такое, что денег нет хлеба купить, он по 12 гривен. Вот я тесто замесила быстро, положила в духовку и выпекла буханку большую. И вот они уже едят с хлебом», – говорит женщина.

Но больше всего дочери любят мамины пирожки. «Я им часто выпечки делаю, потому что в школе сейчас все дорого и питание дорогое. А у нас ведь трое детей. И я бывает им, то сосиску в тесте сделаю, то расстегай», – поясняет Любовь.

Все продукты для приготовления теста есть в наборе выживания Фонда Рината Ахметова. Скрипниченко говорят, что это существенная помощь. В Светлодарске гуманитарную помощь Рината Ахметова получают пожилые люди, люди с инвалидностью, многодетные семьи и родители-одиночки. В целом это более 2,5 тысяч жителей.

Уже через полчаса семья будет наслаждаться любимым блюдом. Они уверены, что время, проведенное вместе, – это лучшее спасение от грусти.

«Как бы ни было тяжело, но мы вместе, мы семья», – добавила Любовь Скрипниченко.

Источник: ТК «Донбасс»