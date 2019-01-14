Журналистке, которая расследует участие белорусов в НВФ на Донбассе, угрожают. Новости

36-летний житель Логойского района Беларуси Денис Глазкин, воевавший на стороне «ДНР», угрожает журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой, которая написала о нем статью. Сейчас он вернулся в Беларусь, пишет «Хартия 97».

Журналистка Екатерина Андреева занимается исследованием участия белорусских граждан в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе. Она записала около десятка интервью с участниками незаконных вооруженных формирований. Дениса Глазкина она нашла через соцсети и предложила ему рассказать свою историю.

«Обычно я нахожу этих людей в тематических группах «Вконтакте». Представляюсь просто «журналистом из Минска». Сами боевики редко спрашивают, в каком СМИ я работаю», – объясняет Екатерина.

На этот раз журналистка связалась с героем материала через мессенджер WhatsApp. Во время почти двухчасового разговора, он не только рассказал, как воевал на Донбассе, но и признался, что по возвращении в Беларусь согласился быть агентом правоохранительных органов. К тому же он прислал журналистке фото страницы своего паспорта с отметками о пересечении границы между неподконтрольной украинскому правительству территорией Донецкой области и Россией.

Через 9 дней после публикации материала, 12 января Глазкин позвонил Екатерине Андреевой на мобильный и начал угрожать, нецензурно ругаясь.

«Меняй место жительства! Не у меня одного есть желание скрутить тебе голову», – заявил он.

По его словам, изложенная в статье информация не соответствует действительности. На уточняющий вопрос, чем конкретно его возмутила публикация, Глазкин ответить внятно не смог. Журналистку он назвал «продажной» и пообещал, что у нее «будут проблемы».

«Прямую угрозу от боевика я услышала впервые за время работы над темой, но, считаю, к подобным упреком следует относиться спокойно. Кто угрожает – тот не сделает, известное правило. Также нужно понимать: боевики осознают, что все же находятся под присмотром, поэтому им выгоднее поддерживать с правоохранителями нормальные отношения, оставаясь на свободе», – говорит Екатерина.

«Редакция "Белсата" очень обеспокоена ситуацией с угрозами журналистке. Безусловно, когда журналисты занимаются исследованиями, то всегда есть риск получения угроз. Но это не означает, что такие угрозы можно считать чем-то нормальным или даже понятным. Конечно, мы поддерживаем Екатерину и будем следить за этой досадной ситуацией. Надеемся, что никакие угрозы не остановят журналистов и дальше заниматься расследованиями», – говорит редактор сайта belsat.eu Ольга Ерохина.

Журналисты продолжат расследовать участие граждан Беларуси в вооруженном конфликте на Донбассе, который длится уже пятый год.

Напомним, Денис Глазкин поехал воевать за «ДНР» в сентябре 2014 года. На неподконтрольной украинской власти территории Донбасса он успел послужить в четырех подразделениях – последним было незаконное вооруженное формирование (НВФ) батальон «Спарта». 36-летний наемник (YDA) по образованию – художник, оформитель интерьеров, но говорит, что темой войны интересовался с детства, ведь вырос в семье военнослужащего. Однако от срочной службы он «откосил» – симулировал проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в Беларуси на полтора года осужден 25-летний Дмитрий Макаревич, который воевал в «ДНР» в незаконном вооруженном формировании (НВФ) «Спарта».

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