Нововведение: Как в Покровске встать на учет в центр занятости (Видео). Новости

В центрах занятости Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.), в связи с изменениями с 1 января в правилах трудоустройства, на учет принимают по-новому. Отныне каждый человек, который ищет работу, должен пройти тестирование.

В ходе тестирования в центре занятости специалисты будут проверять, чего хочет безработный – трудоустроиться или получить деньги от государства.

По словам жительницы Покровска Ирины, которая проработала 27 лет на шахте горным мастером, из-за постоянных задержек зарплаты она уволилась. Сейчас женщина ищет новую работу. Поэтому пришла в центр занятости.

«В угольной промышленности сейчас не все так хорошо, поэтому решила уйти из этой профессии», – делится Ирина.

Однако теперь, чтобы стать на учет в центрах занятости, надо пройти ряд испытаний. Сначала – тесты. С учетом стажа работы, образования, определяется количество баллов.

Затем, по количеству баллов карьерные советники рассчитывают, к чему, прежде всего, стремится человек: трудоустроиться или только получить деньги по безработице.

«Мы проводим анкетирование и определяем по каждому человеку потенциал. Возможно, у него есть иждивенческие настроения», – говорит заместитель начальника отдела организации трудоустройства населения Наталья Калмыкова.

На Ирину, как и на всех других безработных, в профильном центре заведут личное дело. А еще – закрепят за ней карьерного советника. Именно он будет искать женщине работу, и, в случае необходимости, договорится о собеседовании.

«В обязательном порядке советник звонит работодателю. Дается направление, безработный приходит к работодателю и у них там непосредственно проходит беседа», – отметил руководитель Покровского государственного центра занятости Николай Толмачев.

Став на учет, с нового года безработные получают увеличенную помощь. А это, как минимум, 610 грн. Сумма зависит от трудового стажа человека.

Источник: ТК «Донбасс»