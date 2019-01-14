Гололед: К медикам Мариуполя с травмами обращаются до 70 человек в день (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) из-за гололеда количество жителей, которые обращаются к медикам с ушибами, вывихами и переломами увеличилось. В день бывает от 50 до 70 таких пациентов.

По словам одной из пострадавших местных жительниц Виктории, в больницу ее с переломом привезли на тележке, а вот дома понадобится дополнительная помощь. Госпожа Виктория теперь едва передвигается. Ведь врачи наложили гипс, и на сломанную ногу наступать нельзя, по крайней мере, две недели.

Как рассказала другая жительница Мариуполя, Вера, ей повезло больше. Она во время падения ничего не сломала. Однако, сильно ударилась ногой и головой.

Медики ургентной областной больницы, подчеркивают, что накладывать гипс приходится вдвое, а то и втрое чаще, чем обычно.

«У нас самый большой поток людей. Особенно в связи с погодными условиями. Люди падают, получают переломы, травмы, раны. Очень много. За сутки бывает 50 – 70 обращений», – пояснила медицинская сестра ургентной службы травматологии областной больницы Виктория Пашкова.

Специалисты советуют горожанам быть осторожными во время гололеда, не спешить, чтобы не поскользнуться, а пожилым людям без надобности и вовсе не выходить на улицу.

Источник: ТК «Сигма»