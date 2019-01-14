Около 150 украинских студентов спели на вокзале Мариуполя колядку «Новая радость настала» (Фото). Новости

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Около 150 украинских студентов спели на вокзале Мариуполя колядку «Новая радость настала» (Фото)

14.01.19 21:17dnews.dn.uaНовости

Фото: Пресс-служба Украинской академии лидерства

Сегодня, 14 января, студенты и менторы Украинской академии лидерства (УАЛ) из всей Украины привезли в Донецкую и Луганскую области серию выступлений вертепов. Об этом «Донецким новостям» сообщили в пресс-службе Украинской академии лидерства*.

«Украинская академия лидерства уже третий год подряд, распространяя рождественские традиции на востоке, формирует украинскую идентичность и объединяет молодежь из разных уголков страны. Мы приносим дух праздника в города вблизи линии разграничения и стремимся активизировать местную общину», – рассказывает  руководитель харьковского отделения Украинской академии лидерства Надежда Савинская.

Так, сегодня, 14 января  в Мариуполе (Донецкая обл.) на железнодорожном вокзале состоялся флешмоб  совместное выполнение примерно 150-ю студентами колядки «Новая радость настала». Таким образом стартовал тур вертепов по восточным регионам Украины. «Самый большой кайф, это когда человек, который слышит твою коляду, поднимает глаза, оторвавшись от смартфона, и улыбается. Когда ты забираешь бубен от друга или подруги рядом, и говоришь: "погрей руки в моих перчатках!" Рецепт для хорошей коляды? Надо очень хотеть прожить это действо! Тогда происходит магия, и вы вместе забываете о стыде и холоде. Остается только общая синергия. Что-то трепетное и сверхмощное одновременно», – поделилась студентка УАЛ из Полтавы Вероника Шевченко.

Студенты также побывали в Мангуше (Донецкая обл.). «В Мангуше я впервые, но впечатление у меня очень положительные. Для меня постановка вертепа здесь была знаковым из-за ощущение сообщества. Когда хорошо понимаешь, что ты не один. Надо укутаться в символическую одежду, потому что это поможет впустить атмосферу действа. Изучить коляду, перепеть ее несколько раз, чтобы так понять. Помогает во время пения двигаться ритмично в такт. Не концентрироваться на том, кто смотрит на тебя, а слушать себя и свой голос. Иногда даже закрывать глаза. Так можно проживать то, что поешь, всем существом», – отметил студент из Киева Богдан Гороховский.

«Дома у меня вертепа, такого, как мы делаем сейчас, не было. А здесь, на востоке Украины, получаю новый опыт. Впервые перевоплощаюсь в образ другого персонажа. Вертепы для меня это как странная машина времени, которая сегодня дает возможность почувствовать магию между поколениями и сообщества единомышленников. А сама коляда  возможность стать творцом чистой и светлой сказки о Рождестве и единении», – акцентировала студентка их Хмельницкого Валерия Касьяр.

* Украинская академия лидерства это 10-месячная неформальная образовательная программа развития для выпускников школ в возрасте от 16 до 18 лет. Академия помогает молодежи понять свое предназначение, узнать страну и мир, осознанно выбрать будущую профессию и раскрыть лидерские качества.

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