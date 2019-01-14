Через КПВВ «Майорск» не пропустили компьютерную технику. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» (Донецкая обл.) за сутки пограничники предотвратили две попытки незаконного провоза товара через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ). Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«Военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с представителями ГФС, которые действуют в составе Объединенных сил, на КПВВ "Майорск" помешали двум попыткам нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров. В частности, на временно оккупированную территорию пытались переместить компьютерную технику и низковольтные контакторы. Стоимость товаров составляет 55 тыс. гривен», – говорится в сообщении.
По информации Госпогранслужбы, товары были изъяты для принятия правового решения.
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