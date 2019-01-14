Громадам Донетчины на развитие было выделено 33 миллиона . Новости

В Донецкой области объединенные территориальные громады (ОТГ) в течение прошлого года получили более 33 млн грн на развитие инфраструктуры. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в Донецкой областной военно-гражданской администрации, пишет «Укринформа».

«В течение 2018 года в рамках субвенции из государственного бюджета местным бюджетам объединенные территориальные громады Донецкой области получили дополнительные средства на формирование инфраструктуры в размере 33,1 млн грн», – говорится в сообщении.

Отмечено, что наибольшую субвенцию в сумме почти 10 млн грн получила Лиманская городская ОТГ, наименьшую – в 1,4 млн грн – Звановского сельская громада.

В целом за счет субвенции из государственного бюджета общинами области в течение прошлого года был реализован 21 инфраструктурный проект. Реализованные проекты были направлены на капитальный ремонт дорог и водопроводных сетей, приобретение специализированной техники для коммунальных хозяйств, ремонт и термомодернизацию учреждений здравоохранения, установление уличного освещения.

Всего в 2018 году объединенные территориальные громады Донецкой области использовали 32 млн 798 тыс. 213 грн, что составляет 99% выделенных им средств.